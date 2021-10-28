В Украине создадут «Школу супергероев», фото: «Вгороде»

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В Украине появится «Школа супергероев» — государственное учреждение, которое обеспечит предоставление образовательных услуг в сфере дошкольного и общего среднего образования детям, находящимся на стационарном лечении, в том числе и в связи с COVID-19, или детям, которым оказывается реабилитационная помощь.

Соответствующее решение с двухдневной доработкой сегодня, 28 октября, принял Кабинет министров. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

В тексте проекта постановления отмечается, что предельная численность работников этого учреждения составит 235 человек.

Существующая модель, при которой образовательные услуги в учреждениях здравоохранения отдельным детям предоставляют учителя из обычных школ, за которыми закреплены соответствующие больницы, не обеспечивает учета особенностей образовательного процесса и потребностей соискателей образования, — отмечается в пояснительной записке документа.



Авторы документа подчеркивают, что в нынешних условиях большинство детей, которые находятся в учреждениях здравоохранения, не получают соответствующих образовательных услуг, а часть получают знания благодаря деятельности волонтеров, что не обеспечивает системности и непрерывности образовательного процесса.

Кроме того, отмечается, что предоставление образовательных услуг детям в больничных учреждениях в ряде случаев нуждается в подходе к учебному процессу, отличному от норм общего дошкольного и среднего школьного образования.