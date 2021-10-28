В Україні створять «Школу супергероїв», фото: «Вгороде»

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В Україні з’явиться «Школа супергероїв» — державна установа, яка забезпечить надання освітніх послуг у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти дітям, котрі перебувають на стаціонарному лікуванні, зокрема і у зв’язку з COVID-19, або яким надається реабілітаційна допомога.

Відповідне рішення з дводенним доопрацюванням сьогодні, 28 жовтня, ухвалив Кабінет міністрів. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

У тексті проекту постанови зазначається, що гранична кількість працівників цієї установи становитиме 235 осіб.

Існуюча наразі модель, за якої освітні послуги в закладах охорони здоров’я окремим дітям надають вчителі зі звичайних шкіл, за якими закріплені відповідні лікарні, не забезпечує врахування особливостей освітнього процесу та потреб здобувачів освіті, — зазначається в пояснювальній записці документу.



Автори документу наголошують, що в нинішніх умовах більшість дітей, які перебувають у закладах охорони здоров’я, не отримують відповідних освітніх послуг, а частина з тих, хто отримують, здобувають знання завдяки діяльності волонтерів, що не забезпечує системності та безперервності освітнього процесу.

Крім того, наголошується, що надання освітніх послуг дітям у лікарняних закладах у низці випадків потребує підходу до навчального процесу, відмінного від норм загальної дошкільної та середньої шкільної освіти.