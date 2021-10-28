Локдаун в Киеве – как будет работать общественный транспорт, рассказал Кличко. Фото: Слово и дело

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Карантин в Киеве ужесточат с понедельника, 1 ноября. Мэр столицы Виталий Кличко рассказал, как будет работать транспорт после введения новых карантинных ограничений.

По его словам, власти не будут закрывать общественный транспорт. Об этом Кличко заявил на брифинге 28 ноября.

Однако ограничения будут касаться людей, не имеющих сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста. При наличии этих документов пользоваться транспортом разрешается.

Мэр уточнил, что документы будут проверять не на входе в транспорт, а выборочно специальные группы правоохранителей.

Мы вводим строгие ограничения для того, чтобы сохранить здоровье и жизнь людей. Чтобы не допустить коллапса медицинской системы, которая может не выдержать такого наплыва больных, — сказал Кличко.

Напомним, мэр столицы провел срочный брифинг по поводу ситуации с распространением коронавируса в Киеве. Третий день подряд в столице превышен показатель загруженности коек с кислородом — 29 октября комиссия по ТЭБ и ЧС рассмотрит введение «красной» зоны карантина.

Но КГГА с 1 ноября ужесточает карантинные ограничения. Речь идет о таких мерах власти: