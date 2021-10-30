У «червону» зону карантину з 30 жовтня перейшли сім областей

https://racurs.ua/ua/n162334-u-chervonu-zonu-karantynu-z-30-jovtnya-pereyshly-sim-oblastey.html

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«Червона» зона карантину охопила сім нових регіонів України. З 30 жовтня туди перейшли Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська області.

Відповідне рішення було ухвалене під час засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

У «червоній» зоні карантину забороняється робота кафе, ресторанів, кінотеатрів, театрів, ринків, фітнес-центрів. Також не можна проводити масові заходи. Обмеження не поширюється на заклади, де 100% працівників і відвідувачів повністю щеплені від коронавірусу.

Навчальні заклади, де вакциновано менше ніж 100% персоналу, не можуть працювати в очному форматі та мають перейти на дистанційку. Це не стосується дитсадків та 1−4 класів.

Також з 21 жовтня запрацювали нові правила перевезення пасажирів між областями. Для міжрегіональних поїздок у громадському транспорті потрібно пред’являти документ про щеплення проти COVID-19 або негативний результат тестування.

Нагадаємо, карантин в Україні посилили майже в усіх регіонах. Станом на 29 жовтня в «жовтій» зоні епідемічної небезпеки перебувають лише дві області — Закарпатська й Кіровоградська.