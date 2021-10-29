Кияни стали в черги по вакцину і забули про соціальну дистанцію, фото - ТРК Київ

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У Києві — бум щеплень від коронавірусу. Частина киян довгий час відмовлялася від вакцинація, але 28 жовтня влада міста запровадила більш жорсткі умови користування міською інфраструктурою для невакцинованих

Тому вже у п’ятницю, 29 жовтня, у пунктах вакцинації в Києві вишикувалися довгі черги. При цьому часто на вході виникає тиснява і про соціальну дистанцію, яка також допомагає уникати інфікувань, громадяни забувають.

У п’ятницю черги, за повідомленнями ЗМІ та соцмереж, спостерігали в пунктах, що розміщені:

в будівлі Оболонської районної держадміністрації;

у будівельному супермаркеті «Епіцентр-К» на вулиці Полярній;

у ТРЦ Dream Berry на Оболонському проспекті;

ТРЦ Ocean Plaza.

Довжелезні черги за вакциною і на території Міжнародного виставкового центру. Тут стався збій в електронній черзі і натовп людей намагався потрапити на щеплення.

Зазвичай люди очікували тут на свою чергу до лікаря за 10 м від входу, персонал пропускав окремо електронну чергу і живу. Але через збій в системі 29 жовтня утворився натовп, тому на щеплення потрапляли в порядку «живої черги».

А от в центрі масової вакцинації в ТРЦ GULLIVER людей у п’ятницю було менше, а записатися можна онлайн. Люди більш впевнені у державних установах та менше довіряють вакцинації у ТЦ, на вокзалах, повідомляє телеканал «Київ».

В державній медичній е-системі Helthy повідомили, що за останній тиждень кількість записів на вакцинацію в Києві зросла на 44%. Наприклад, 21−28 жовтня створено майже 68 тис. онлайн-записів.

Серед центрів масової вакцинації найбільш популярними є МВЦ на Лівобережній, а також магазини «Епіцентр» — понад 1 тис. людей в день. Найбільш затребуваний ТРЦ — Ocean Plaza (400 записів за день).

У вихідні кількість онлайн записів до масових центрів вакцинації зростає в середньому на 20%.

Звернення до медзакладів також не відстають: найбільш активно кияни записуються до поліклінік Дарницького (2 тис. онлайн-записів в день) та Святошинського, Оболонського та Печерського районів (понад тисяча заявок).

У Києві працює 31 пункт масової вакцинації та 336 кабінетів у поліклініках. Доступні вакцини — Pfizer, Astra Zeneсa, CoronaVac.

Нагадаємо, що з понеділка, 1 листопада, без сертифіката про вакцинацію чи негативного ПЛР-тесту життя в Києві ускладниться. Столицю віднесли до «червоної» ковід-зони.