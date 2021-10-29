Киевляне стали в очереди за вакциной и забыли о социальной дистанции (ФОТО)

Киевляне стали в очереди за вакциной и забыли о социальной дистанции

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В Киеве — бум прививок от коронавируса. Много киевлян долгое время отказывались от вакцинации, но 28 октября власти города ввели более жесткие условия пользования городской инфраструктурой для невакцинированных.

Поэтому уже в пятницу, 29 октября, в пунктах вакцинации в Киеве выстроились длинные очереди. При этом часто на входе возникает давка и о социальной дистанции, также помогающей избегать инфицирование, граждане забывают.

В пятницу очереди, по сообщениям СМИ и соцсетей, наблюдали в таких пунктах:

в здании Оболонской районной госадминистрации;

в строительном супермаркете «Эпицентр-К» по улице Полярной;

в ТРЦ Dream Berry по Оболонскому проспекту;

ТРЦ Ocean Plaza.

Длинные очереди за вакциной и на территории Международного выставочного центра. Здесь произошел сбой в электронной очереди и толпа людей пыталась попасть на прививку.

Обычно люди ожидали здесь свою очередь врача в 10 м от входа, персонал пропускал отдельно электронную очередь и живую. Но из-за сбоя в системе 29 октября образовалась толпа, поэтому на прививки попадали в порядке «живой очереди».

А вот в центре массовой вакцинации в ТРЦ GULLIVER людей в пятницу было меньше, а записаться можно онлайн. Люди больше уверенны в государственных учреждениях и меньше доверяют вакцинации в ТРЦ, на вокзалах, сообщает телеканал «Киев».

В государственной медицинской е-системе Helthy сообщили, что за последнюю неделю количество записей на вакцинацию в Киеве выросло на 44%. Например, 21−28 октября создано около 68 тыс. онлайн-записей.

Среди центров массовой вакцинации самые популярные МВЦ на Левобережной, а также магазины «Эпицентр» — более 1 тыс. человек в день. Востребован и ТРЦ Ocean Plaza (400 записей в день).

В выходные количество онлайн записей в массовые центры вакцинации растет в среднем на 20%.

Обращения в медучреждения также не отстают: наиболее активно киевляне записываются в поликлиники Дарницкого (2 тыс. онлайн-записей в день) и Святошинского, Оболонского и Печерского районов (свыше тысячи заявок).

В Киеве работает 31 пункт массовой вакцинации и 336 кабинетов в поликлиниках. Доступные вакцины — Pfizer, Astra Zeneса, CoronaVac.

Напомним, что с понедельника, 1 ноября, без сертификата о вакцинации или негативного ПЦР-теста жизнь в Киеве усложнится. Столицу перевели в «красную» ковид-зону.