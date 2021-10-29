Украину оставили в «зеленом списке» Евросоюза

Корона. Фото: istock

https://racurs.ua/n162315-ukrainu-ostavili-v-zelenom-spiske-evrosouza.html

Ракурс

Европейский союз (ЕС) оставил Украину в «зеленом» списке стран по уровню распространения коронавируса еще на две недели.

Кроме того, временные ограничения на несущественные путешествия были отменены для Аргентины, Колумбии, Намибии и Перу. Об этом сообщили в пресс-центре Европейского совета.

Согласно решению Евросовета с 28 октября, в страны-члены ЕС разрешено въезжать таким странам:

Аргентина;

Австралия;

Бахрейн;

Канада;

Чили;

Колумбия;

Иордания;

Кувейт;

Намибия;

Новая Зеландия;

Перу;

насморк;

Руанда;

Саудовская Аравия;

Сингапур;

Южная Корея;

Украина;

Объединенные Арабские Эмираты;

Уругвай;

Китай.

Критерии для определения стран, для которых нужно отменить ограничения на поездки, были обновлены 20 мая. Они охватывают эпидемиологическую ситуацию в странах, а также надежность доступной информации и источников данных.

Украина уже не соответствует нормам, установленным европейским законодательством о беспрепятственном въезде, однако свободно путешествовать украинцы смогут еще как минимум две недели. Страны ЕС, как правило, прислушиваются к рекомендациям Совета ЕС и вводят ограничения на въезд для жителей стран, которых нет в списке, и на туристические путешествия для них.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в Украине вспыхнет снова весной — такое мнение высказали в Минздраве. Критическая ситуация с инфекцией придется на март-апрель 2022 года.