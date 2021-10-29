Украину оставили в «зеленом списке» Евросоюза

Украину оставили в «зеленом списке» Евросоюзаhttps://racurs.ua/n162315-ukrainu-ostavili-v-zelenom-spiske-evrosouza.htmlРакурс
Европейский союз (ЕС) оставил Украину в «зеленом» списке стран по уровню распространения коронавируса еще на две недели.
Кроме того, временные ограничения на несущественные путешествия были отменены для Аргентины, Колумбии, Намибии и Перу. Об этом сообщили в пресс-центре Европейского совета.
Согласно решению Евросовета с 28 октября, в страны-члены ЕС разрешено въезжать таким странам:
- Аргентина;
- Австралия;
- Бахрейн;
- Канада;
- Чили;
- Колумбия;
- Иордания;
- Кувейт;
- Намибия;
- Новая Зеландия;
- Перу;
- насморк;
- Руанда;
- Саудовская Аравия;
- Сингапур;
- Южная Корея;
- Украина;
- Объединенные Арабские Эмираты;
- Уругвай;
- Китай.
Критерии для определения стран, для которых нужно отменить ограничения на поездки, были обновлены 20 мая. Они охватывают эпидемиологическую ситуацию в странах, а также надежность доступной информации и источников данных.
Украина уже не соответствует нормам, установленным европейским законодательством о беспрепятственном въезде, однако свободно путешествовать украинцы смогут еще как минимум две недели. Страны ЕС, как правило, прислушиваются к рекомендациям Совета ЕС и вводят ограничения на въезд для жителей стран, которых нет в списке, и на туристические путешествия для них.
Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в Украине вспыхнет снова весной — такое мнение высказали в Минздраве. Критическая ситуация с инфекцией придется на март-апрель 2022 года.