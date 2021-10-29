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Ракурс
Корона. Фото: istock

Украину оставили в «зеленом списке» Евросоюза

29 окт 2021, 16:14
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Европейский союз (ЕС) оставил Украину в «зеленом» списке стран по уровню распространения коронавируса еще на две недели.

Кроме того, временные ограничения на несущественные путешествия были отменены для Аргентины, Колумбии, Намибии и Перу. Об этом сообщили в пресс-центре Европейского совета.

Согласно решению Евросовета с 28 октября, в страны-члены ЕС разрешено въезжать таким странам:

  • Аргентина;
  • Австралия;
  • Бахрейн;
  • Канада;
  • Чили;
  • Колумбия;
  • Иордания;
  • Кувейт;
  • Намибия;
  • Новая Зеландия;
  • Перу;
  • насморк;
  • Руанда;
  • Саудовская Аравия;
  • Сингапур;
  • Южная Корея;
  • Украина;
  • Объединенные Арабские Эмираты;
  • Уругвай;
  • Китай.

Критерии для определения стран, для которых нужно отменить ограничения на поездки, были обновлены 20 мая. Они охватывают эпидемиологическую ситуацию в странах, а также надежность доступной информации и источников данных.


Украина уже не соответствует нормам, установленным европейским законодательством о беспрепятственном въезде, однако свободно путешествовать украинцы смогут еще как минимум две недели. Страны ЕС, как правило, прислушиваются к рекомендациям Совета ЕС и вводят ограничения на въезд для жителей стран, которых нет в списке, и на туристические путешествия для них.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в Украине вспыхнет снова весной — такое мнение высказали в Минздраве. Критическая ситуация с инфекцией придется на март-апрель 2022 года.

Источник: Ракурс


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