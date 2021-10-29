Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Коронавирус. Фото: istock

Новый пик коронавируса спрогнозировали в Минздраве

29 окт 2021, 11:25
999

Коронавирус в Украине вспыхнет снова весной — такое мнение высказали в Министерстве здравоохранения.

Критическая ситуация с инфекцией придется на март-апрель 2022 года. Об этом рассказал главный санитарный врач Игорь Кузни в интервью для «Гордон».

В то же время спад заболеваемости после осенней волны начнется в январе.

Ближайшие три недели будут критическими, после чего волна постепенно пойдет на снижение. Спад заболеваемости продолжится, как мы ожидаем, почти до конца января. Следующий подъем — март-апрель 2022 года, — заявил Кузин.

По его словам, власти используют механизм адаптивного карантина, который доказывает свою эффективность.


Напомним, ранее мы сообщали, что ситуация с распространением коронавируса стремительно ухудшается по всей территории Украины. В Минздраве ожидали такого развития событий, поскольку ранее пиковые нагрузки на систему здравоохранения прогнозировались в конце октября-начале ноября. Основной причиной большого количества случаев заболевания является особенность штамма «Дельта», который имеет быстрое распространение и тяжелое течение.

Источник: Гордон

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров