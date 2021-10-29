Новый пик коронавируса спрогнозировали в Минздраве

Коронавирус. Фото: istock

https://racurs.ua/n162292-novyy-pik-koronavirusa-sprognozirovali-v-minzdrave.html

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Коронавирус в Украине вспыхнет снова весной — такое мнение высказали в Министерстве здравоохранения.

Критическая ситуация с инфекцией придется на март-апрель 2022 года. Об этом рассказал главный санитарный врач Игорь Кузни в интервью для «Гордон».

В то же время спад заболеваемости после осенней волны начнется в январе.

Ближайшие три недели будут критическими, после чего волна постепенно пойдет на снижение. Спад заболеваемости продолжится, как мы ожидаем, почти до конца января. Следующий подъем — март-апрель 2022 года, — заявил Кузин.

По его словам, власти используют механизм адаптивного карантина, который доказывает свою эффективность.

Напомним, ранее мы сообщали, что ситуация с распространением коронавируса стремительно ухудшается по всей территории Украины. В Минздраве ожидали такого развития событий, поскольку ранее пиковые нагрузки на систему здравоохранения прогнозировались в конце октября-начале ноября. Основной причиной большого количества случаев заболевания является особенность штамма «Дельта», который имеет быстрое распространение и тяжелое течение.

Источник: Гордон