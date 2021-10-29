Новий пік коронавірусу спрогнозували в МОЗ

Пік коронавірусу. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n162292-novyy-pik-koronavirusu-sprognozuvaly-v-moz.html

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Коронавірус в Україні спалахне знову навесні — таку думку висловили в Міністерстві охорони здоров’я (МОЗ).

Критична ситуація з інфекцією припаде на березень-квітень 2022 року. Про це розповів головний санітарний лікар Ігор Кузні в інтерв’ю для «Гордон».

Натомість спад захворюваності після осінньої хвилі розпочнеться в січні.

Найближчі три тижні будуть критичними, після чого хвиля поступово піде на зниження. Спад захворюваності продовжиться, як ми очікуємо, майже до кінця січня. Наступний підйом — березень-квітень 2022 року, — заявив Кузін.

За його словами, влада використовує механізм адаптивного карантину, який доводить свою ефективність.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ситуація з поширенням коронавірусу стрімко поширюється по всій території України. У МОЗ очікували на такий розвиток подій, оскільки раніше пікові навантаження на систему охорони здоров’я прогнозувалися на кінець жовтня-початок листопада. Основною причиною великою кількості людей є особливість штаму «Дельта», який має швидке поширення та важкий перебіг.

Джерело: Гордон