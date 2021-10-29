Причину стрімкого поширення «ковіду» в Україні пояснили в МОЗ

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін. Фото: depo.ua

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Ситуація з поширенням коронавірусу стрімко погіршується по всій території України.

В МОЗ очікували на такий розвиток подій, оскільки раніше пікові навантаження на систему охорони здоров’я прогнозувалися на кінець жовтня-початок листопада. Основною причиною великою кількості людей є особливість штаму «Дельта», який має швидке поширення та важкий перебіг. Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв’ю виданню «Гордон».

Медик зазначає, що допомагають коронавірусу поширюватися й відверте нехтування правилами захисту, рекомендаціями медиків і органів влади.

Можливо, це втома від карантинних заходів. На жаль, але факт: люди так і не навчилися використовувати маски, захищати себе і своїх близьких. Підсумок — перехід частини областей в «червону» зону, — розповів головний санлікар.

Кузін наголосив, що одночасно з підйомом «ковіду» відбувається рутинний сезонний підйом захворюваності на ГРВІ, що також впливає на загальну захворюваність.

Нагадаємо, головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявляв, що найбільше навантаження на систему охорони здоров’я очікується наприкінці жовтня й до середини листопада з поступовим спадом до кінця року.

Джерело: «Гордон»