Причину стремительного распространения «ковида» в Украине объяснили в Минздраве

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин. Фото: depo.ua

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Ситуация с распространением коронавируса стремительно распространяется по всей территории Украины.

В Минздраве ожидали такого развития событий, поскольку ранее пиковые нагрузки на систему здравоохранения прогнозировались на конец октября-начало ноября. Основной причиной большой количества людей есть особенность штамма «Дельта», который имеет быстрое распространение и тяжелое течение. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью изданию «Гордон».

Медик отмечает, что помогают коронавирусу распространяться и откровенное пренебрежение правилами защиты, рекомендациями медиков и органов власти.

Возможно, это усталость от карантинных мероприятий. Увы, но факт: люди так и не научились использовать маски, защищать себя и своих близких. Итог — переход части областей в «красную» зону, — рассказал главный санврач.

Кузин подчеркнул, что одновременно с подъемом «ковида» происходит рутинный сезонный подъем заболеваемости ОРВИ, что также влияет на общую заболеваемость.

Напомним, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявлял, что наибольшая нагрузка на систему здравоохранения ожидается в конце октября и до середины ноября с постепенным спадом до конца года.

Источник: «Гордон»