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Ракурс
Виктор Ляшко, фото: «Укринформ»

Хватит ли вакцин в 2022 году, рассказал Ляшко

29 окт 2021, 10:58
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Вакцин от коронавируса на ближайшие два года Украина законтрактовала в количестве, достаточном для того, чтобы обеспечить «бустерную» дозу или повторную прививку всем украинцам, которые пожелают ее сделать.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил об этом в эфире телепрограммы «Право на власть».

Относительно «бустерной» дозы я прошу не переживать, поскольку у нас законтрактовано с одним из популярных производителей на два года количество вакцин, которое позволит нам либо «бустерную», либо повторную вторую прививку сделать всем, кто того желает, — заверил Ляшко.

По его словам, с ноября Минздрав увеличивает тариф на «ковидный пакет», поскольку возросло потребление кислорода, а соответственно — увеличилось количество расходов учреждений здравоохранения на покупку кислорода.


Если будет рост — будем пересматривать, у нас есть постоянный диалог с министром финансов, я не думаю, что система здравоохранения останется без средств, — заверил министр.

Напомним, главный санврач Украины Игорь Кузин недавно рассказал, будут  ли украинцам вводить третью дозу вакцины от коронавирусной болезни COVID-19.

Источник: Ракурс


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