Віктор Ляшко, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n162290-chy-vystachyt-vakcyn-u-2022-roci-rozpoviv-lyashko.html

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Вакцин від коронавірусу на найближчі два роки Україна законтрактувала у кількості, достатній для того, щоб забезпечити «бустерну» дозу або повторне щеплення всім українцям, які побажають його зробити.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив про це в ефірі телепрограми «Право на владу».

Щодо «бустерної» дози я прошу не переживати, оскільки в нас законтрактовано з одним із популярних виробників на два роки кількість вакцин, яка дозволить нам або «бустерну», або повторне друге щеплення зробити всім, хто того бажає, — запевнив Ляшко.

За його словами, з листопада МОЗ збільшує тариф на «ковідний пакет», оскільки зросло споживання кисню, а відповідно — зросла кількість витрат закладів охорони здоров’я на купівлю кисню.

Якщо буде зростання — будемо переглядати, у нас є постійний діалог з міністром фінансів, я не думаю, що система охорони здоров’я залишиться без коштів, — запевнив міністр.

Нагадаємо, головний санлікар України Ігор Кузін нещодавно розповів, чи вводитимуть українцям третю дозу вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19.