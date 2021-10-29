Фейсбук. Фото: прес-служба

https://racurs.ua/ua/n162289-meta-novu-nazvu-predstavyv-facebook.html

Ракурс

Meta — таку назву отримала відома соціальна мережа Facebook (Фейсбук) через зміну вектору розвитку компанії.

Засновник соцмережі Марк Цукерберг вважає, що чинна назва не відповідає цілям компанії в майбутньому — створення віртуальних або метавсесвітів. Відповідну заяву оприлюднила прес-служба Facebook.

У компанії вважають, що новий бренд Meta має відбивати прагнення компанії розвиватися в створенні метавсесвітів. Метавсесвіт — це тренд серед хайтек-стартапів. Це світ, де доповнена і віртуальна реальність тісно переплітаються з офлайном, гібрид соцмереж, розваг, роботи та особистого життя.

Meta продовжить працювати над соціальною мережею та сервісами Instagram і WhatsApp, паралельно з цим розробляючи «метасвіт». Його мета полягає в тому, щоб об'єднати людей новими способами у віртуальному світі, давши їм можливість спілкуватися у вигляді аватарів.

Зараз наш бренд надто тісно пов’язаний з одним продуктом. Але я сподіваюся, що згодом нас почнуть сприймати як компанію-творця метасвіту, — заявив Цукерберг.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Facebook дістав багатомільйонний штраф від Сполучених Штатів Америки (США). Уряд країни оштрафував соцмережу через порушення правил приймання на роботу іноземців.