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Ракурс
Фейсбук. Фото: прес-служба

Meta — нову назву представив Facebook

29 жов 2021, 10:56
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Meta — таку назву отримала відома соціальна мережа Facebook (Фейсбук) через зміну вектору розвитку компанії.

Засновник соцмережі Марк Цукерберг вважає, що чинна назва не відповідає цілям компанії в майбутньому — створення віртуальних або метавсесвітів. Відповідну заяву оприлюднила прес-служба Facebook.

У компанії вважають, що новий бренд Meta має відбивати прагнення компанії розвиватися в створенні метавсесвітів. Метавсесвіт — це тренд серед хайтек-стартапів. Це світ, де доповнена і віртуальна реальність тісно переплітаються з офлайном, гібрид соцмереж, розваг, роботи та особистого життя.

Meta продовжить працювати над соціальною мережею та сервісами Instagram і WhatsApp, паралельно з цим розробляючи «метасвіт». Його мета полягає в тому, щоб об'єднати людей новими способами у віртуальному світі, давши їм можливість спілкуватися у вигляді аватарів.


Зараз наш бренд надто тісно пов’язаний з одним продуктом. Але я сподіваюся, що згодом нас почнуть сприймати як компанію-творця метасвіту, — заявив Цукерберг.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Facebook дістав багатомільйонний штраф від Сполучених Штатів Америки (США). Уряд країни оштрафував соцмережу через порушення правил приймання на роботу іноземців.

Джерело: Ракурс


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