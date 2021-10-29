Фейсбук. Фото: пресс-служба

https://racurs.ua/n162289-meta-novoe-nazvanie-predstavil-facebook.html

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Meta — такое название получила известная социальная сеть Facebook (Фейсбук) из-за изменения вектора развития компании.

Основатель соцсети Марк Цукерберг считает, что действующее название не соответствует целям компании в будущем — созданию виртуальных или метавселенных. Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба Facebook.

В компании считают, что новый бренд Meta должен отражать стремление компании развиваться в создании метавселенных. Метавселенная — это тренд среди хайтек-стартапов. Это мир, где дополненная и виртуальная реальность тесно переплетаются с оффлайном, гибрид соцсетей, развлечений, работы и личной жизни.

Meta продолжит работать над социальной сетью и сервисами Instagram и WhatsApp, параллельно с этим разрабатывая «метавселенную». Ее цель состоит в том, чтобы объединить людей новыми способами в виртуальном мире, дав им возможность общаться в виде аватаров.

Сейчас наш бренд слишком тесно связан с одним продуктом. Но я надеюсь, что со временем нас начнут воспринимать как компанию-творца метавселенной, — заявил Цукерберг.

Напомним, ранее мы сообщали, что Facebook получил многомиллионный штраф от Соединенных Штатов Америки (США). Правительство страны оштрафовало соцсеть из-за нарушения правил приема на работу иностранцев.