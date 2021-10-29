Самые распространенные ошибки о лечении COVID-19 назвала инфекционист. Фото: больница скорой помощи Львова

https://racurs.ua/n162288-antibiotiki-i-kapelnicy-ekspert-unisef-nazvala-oshibki-pri-lechenii-kovida.html

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Самые распространенные ошибки при лечении коронавирусной болезни COVID-19 назвал врач-инфекционист.

В Украине при лечении коронавируса врачи часто назначают пациентам препараты, которые могут нанести вред организму. Прежде всего речь идет об антибиотиках, гормонах, капельницах и недоказательных препаратах. Не вредить пациентам ненужными лекарствами призвала эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова в программе «Право на власть».

По словам врача, медикам нужно ответственно относиться к назначениям лекарств пациентам с «ковидом», потому что часто безосновательно назначенные больным препараты доводят их до такого состояния, что в больнице их уже очень трудно спасти.

Цифры смертности вызывают у меня некоторые сомнения в том, что мы все делаем правильно. Поэтому хочу призвать всех коллег к ответственности — прекратите немедленно назначать пациентам антибиотики и гормоны, не тогда, когда это нужно. Этим вы доказываете пациентов до такого состояния, что они попадают в стационар и там уже этих людей трудно спасти, — подчеркнула она.



Напомним, врач Евгений Комаровский заявил, что делать прививку стоит даже тогда, если уже переболел коронавирусной болезнью COVID-19. Специалист не советует ждать момента, когда уменьшится количество антител.