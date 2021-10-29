Разумков создает новую политсилу

Дмитрий Разумков, фото: «Украинская правда»

https://racurs.ua/n162287-razumkov-sozdaet-novuu-politsilu.html

Ракурс

Дмитрий Разумков, недавно снятый с поста главы Верховной Рады, намерен создать новую политсилу.

Об этом Разумков заявил в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

Будем объединяться, двигаться вперед, будем… возвращать людей, в частности, и в парламенте, к тому, что есть те обещания, которые от нас ждут люди, — отметил Разумков. — Силы у меня на это есть, время тоже есть, желание есть, команда есть.

Экс-спикер парламента заверил, что сейчас многие ему доверяют и поддерживают.

Есть те, кто ушел со мной, кто идет еще с далекого 2019 года, не меняя своих позиций, — добавил Разумков. — Именно мы фактически создавали ту программу, с которой шли на президентские и парламентские выборы, и люди этому поверили … К сожалению, сегодня … действительно отошли от принципов, но не все.



Напомним, в начале октября Разумков рассказал, планирует ли участвовать в следующих президентских выборах.

Источник: «Интерфакс-Украина»