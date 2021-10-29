Разумков створює нову політсилу

Дмитро Разумков, фото: «Українська правда»

https://racurs.ua/ua/n162287-razumkov-stvoruie-novu-politsylu.html

Ракурс

Дмитро Разумков, нещодавно знятий з посади голови Верховної Ради, має намір створити нову політсилу.

Про це Разумков заявив в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

Об'єднуватимемося, рухатимемося вперед, будемо … повертати людей, зокрема, і в парламенті, до того, що є ті обіцянки, які від нас чекають люди, — зазначив Разумков. — Сили у мене на це є, час теж є, бажання є, команда є.

Екс-спікер парламенту запевнив, що зараз багато людей йому довіряють і підтримують.

Є ті, хто пішов зі мною, хто йде ще з далекого 2019 року, не змінюючи своїх позицій, — додав Разумков. — Саме ми фактично створювали ту програму, з якою йшли на президентські та парламентські вибори, і люди цьому повірили … На жаль, сьогодні … справді відійшли від принципів, але не всі.



Нагадаємо, на початку жовтня Разумков розповів, чи планує брати участь у наступних президентських виборах.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»