Фірташ. Фото: Радіо свобода

https://racurs.ua/ua/n162286-peremovnyk-firtasha-z-kryminalnym-mynulym-naviduvavsya-v-ofis-zelenskogo-video.html

Ракурс

Дмитро Торнер, людина з близького оточення українського олігарха Дмитра Фірташа, навідувався в Офіс президента в лютому 2021 року для обговорення невідомих питань.

Чоловік з’явився на Банковій у супроводі численної державної охорони, яка до цього охороняла Януковича і Порошенка. Про деталі візиту розповіли журналісти «Схем».

Розслідувачам вдалося встановити, що чоловік декілька разів змінював прізвище, паспорти та громадянства, а також потрапляв у поле зору правоохоронців двох країн — України та Молдови — і ледь не став народним депутатом, а згодом перебував як в українському, так і в міжнародному розшуку.

До цього він намагався пройти до Верховної Ради від «Опозиційної платформи — За життя», але його кандидатуру зняли зі скандалом через міжнародний розшук. Українські правоохоронці встановили, що Торнер переховується від міжнародного правосуддя, відкрили кримінальне провадження та попросили Центральну виборчу комісію (ЦВК) зняти його з виборів.

Уперше про Торнера, як про можливого перемовника з боку Фірташа, заговорили у 2020 році. Його сфотографували на зустрічі в Парижі з особистим адвокатом Дональда Трампа Руді Джуліані. Трамп тоді шукав компромат на свого політичного опонента Джо Байдена і просив сприяння в цьому з боку Зеленського, щоби підвищити свої шанси на переобрання у 2020 році. Соратники Трампа шукали допомоги не тільки у високих кабінетах України, але й у Дмитра Фірташа. Уже рік потому Дмитро Торнер знову з’явився в Києві — він мав візит із впливовими людьми, відвідуючи Офіс президента, деталі якого наразі встановлюються.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Давид Арахамія двічі літав до Відня на літаку, який здають в оренду структури олігарха Дмитра Фірташа. Також глава монобільшості у Верховній Раді зустрічався з депутатом із проросійської політсили ОПЗЖ та непублічним «куратором» Запоріжжя від Банкової.

Джерело: Радіо Свобода