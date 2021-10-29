Хакеру запропонували стажування у Мінцифри. Фото: МВС

https://racurs.ua/ua/n162285-perevyhovaty-hakera-avtoru-feykovoyi-diyi-zaproponuvaly-stajuvannya-u-mincyfry.html

Ракурс

Український хакер отримав запрошення на стажування у Міністерство цифрової трансформації.

Мінцифри за згодою Міністерства внутрішніх справ запропонували стажування розробнику фейкового застосунку «Дія». До суду він буде проходити «перевиховання в ІТ», працюючи над соціальними проектами у відомстві. Про це повідомила прес-служба МВС.

Перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін наголосив, що в МВС орієнтовані будувати сервіс, а не каральний орган.

Кіберполіція швидко знайшла хакера-самоучку, який нещодавно створив фейкову Дію. Так само швидко ми познайомили його з Міністром цифрової трансформації. Хлопцю запропонували спокутувати свою провину і постажуватися в міністерстві, — зазначив він.

Нагадаємо, 27 жовтня кіберполіція та експерти Мінцифри викрили 21-річного чоловіка, який самотужки розробив застосунок «Дія» для смартфонів. За дизайном він був ідентичним справжній «Дії». У фейковому додатку користувачі могли створити собі будь-який документ із представлених в офіційному софті.

Користувачам фальшивої «Дії» дозволяли змінити свій вік, додати будь-яке фото або підробити сертифікат про вакцинацію від коронавірусу. Проте, у розробки не було доступу до жодного з державних реєстрів, а під час першої ж його перевірки можна було викрити підробку.

Правопорушнику може загрожувати до шести років ув’язнення. Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом несанкціонованого втручання в роботу комп’ютерних мереж (ч. 2 ст. 361) Кримінального кодексу України.