Хакеру предложили стажировку у Минцифры. Фото: МВД

https://racurs.ua/n162285-perevospitat-hakera-avtoru-feykovoy-diyi-predlojili-stajirovku-v-mincifre.html

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Украинский хакер получил приглашение на стажировку в Министерство цифровой трансформации.

Минцифры с согласия Министерства внутренних дел предложили стажировку разработчику фейкового приложения «Дія». До суда он будет проходить «перевоспитание в ИТ», работая над социальными проектами в ведомстве. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин отметил, что в МВД ориентированы строить сервис, а не карательный орган.

Киберполиция быстро нашла хакера-самоучку, который недавно создал фейковое приложение. Так же быстро мы познакомили его с Министром цифровой трансформации. Парню предложили искупить свою вину и постажироваться в министерстве, — отметил он.

Напомним, 27 октября киберполиция и эксперты Минцифры разоблачили 21-летнего мужчину, который самостоятельно разработал приложение «Дія» для смартфонов. По дизайну оно был идентичным настоящей «Дії». В фейковому приложении пользователи могли создать себе любой документ из представленных в официальном софте.

Пользователям фальшивой «Дії» позволяли изменить свой возраст, добавить любое фото или подделать сертификат о вакцинации от коронавируса. Однако, у разработки не было доступа ни к одному из государственных реестров, а во время первой же его проверки можно было разоблачить подделку.

Правонарушителю может грозить до шести лет заключения. Следователи открыли уголовное производство по факту несанкционированного вмешательства в работу компьютерных сетей (ч. 2 ст. 361) Уголовного кодекса Украины.