Перевоспитать хакера — автору фейковой «Дії» предложили стажировку в Минцифреhttps://racurs.ua/n162285-perevospitat-hakera-avtoru-feykovoy-diyi-predlojili-stajirovku-v-mincifre.htmlРакурс
Украинский хакер получил приглашение на стажировку в Министерство цифровой трансформации.
Минцифры с согласия Министерства внутренних дел предложили стажировку разработчику фейкового приложения «Дія». До суда он будет проходить «перевоспитание в ИТ», работая над социальными проектами в ведомстве. Об этом сообщила пресс-служба МВД.
Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин отметил, что в МВД ориентированы строить сервис, а не карательный орган.
Киберполиция быстро нашла хакера-самоучку, который недавно создал фейковое приложение. Так же быстро мы познакомили его с Министром цифровой трансформации. Парню предложили искупить свою вину и постажироваться в министерстве, — отметил он.
Напомним, 27 октября киберполиция и эксперты Минцифры разоблачили 21-летнего мужчину, который самостоятельно разработал приложение «Дія» для смартфонов. По дизайну оно был идентичным настоящей «Дії». В фейковому приложении пользователи могли создать себе любой документ из представленных в официальном софте.
Пользователям фальшивой «Дії» позволяли изменить свой возраст, добавить любое фото или подделать сертификат о вакцинации от коронавируса. Однако, у разработки не было доступа ни к одному из государственных реестров, а во время первой же его проверки можно было разоблачить подделку.
Правонарушителю может грозить до шести лет заключения. Следователи открыли уголовное производство по факту несанкционированного вмешательства в работу компьютерных сетей (ч. 2 ст. 361) Уголовного кодекса Украины.