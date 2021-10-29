Нові знаки, розмітка і новації для велосипедистів — ПДР оновили в Україніhttps://racurs.ua/ua/n162284-novi-znaky-rozmitka-i-novaciyi-dlya-velosypedystiv-pdr-onovyly-v-ukrayini.htmlРакурс
Правила дорожнього руху (ПДР) оновили в Україні. Нововведення розробили з урахуванням вимог Конвенції про дорожні знаки та сигнали.
Про зміни розповів заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький на своїй сторінці у Facebook.
Так, відтепер з’являться нові дорожні знаки, а саме:
- житлова зона;
- пішохідна доріжка;
- початок населеного пункту і його закінчення;
- напрямки повороту;
- місця дозволеної зупинки та стоянки;
- заборона руху транспортних засобів;
- автозаправні/електрозарядні станції;
- місце для зарядки електромобілів;
- платна дорога та її кінець;
- острівець безпеки;
- діагональний пішохідний перехід.
Зокрема, запроваджується нова розмітка для позначення засобу для заспокоєння руху, виділених місць паркування вздовж доріг і наближення до кільцевої розв’язки, перед виходами з території шкіл, для позначення місця концентрації ДТП, для позначення виділених місць паркування уздовж доріг. До чинної вертикальної розмітки додається нова — жовто-червона.
Нові правила ПДР стосуватимуться і велосипедистів. Відтепер запроваджується нове визначення велосипедної доріжки, поняття велосипедної смуги і велосипедного переїзду. Права та обов’язки велосипедистів закріплюються новими правилами, і визначається, як вони повинні діяти під час руху. Зокрема, було регламентовано суміжний рух пішоходів та велосипедистів, а також рух осіб із порушенням зору.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що порушення ПДР — правил дорожнього руху — на українських дорогах фіксуватимуть нові камери. З 13 жовтня запрацювали ще 23 камери автоматичної фіксації.