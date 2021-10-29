ПДР. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n162284-novi-znaky-rozmitka-i-novaciyi-dlya-velosypedystiv-pdr-onovyly-v-ukrayini.html

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Правила дорожнього руху (ПДР) оновили в Україні. Нововведення розробили з урахуванням вимог Конвенції про дорожні знаки та сигнали.

Про зміни розповів заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький на своїй сторінці у Facebook.

Так, відтепер з’являться нові дорожні знаки, а саме:

житлова зона;

пішохідна доріжка;

початок населеного пункту і його закінчення;

напрямки повороту;

місця дозволеної зупинки та стоянки;

заборона руху транспортних засобів;

автозаправні/електрозарядні станції;

місце для зарядки електромобілів;

платна дорога та її кінець;

острівець безпеки;

діагональний пішохідний перехід.

Зокрема, запроваджується нова розмітка для позначення засобу для заспокоєння руху, виділених місць паркування вздовж доріг і наближення до кільцевої розв’язки, перед виходами з території шкіл, для позначення місця концентрації ДТП, для позначення виділених місць паркування уздовж доріг. До чинної вертикальної розмітки додається нова — жовто-червона.

Нові правила ПДР стосуватимуться і велосипедистів. Відтепер запроваджується нове визначення велосипедної доріжки, поняття велосипедної смуги і велосипедного переїзду. Права та обов’язки велосипедистів закріплюються новими правилами, і визначається, як вони повинні діяти під час руху. Зокрема, було регламентовано суміжний рух пішоходів та велосипедистів, а також рух осіб із порушенням зору.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що порушення ПДР — правил дорожнього руху — на українських дорогах фіксуватимуть нові камери. З 13 жовтня запрацювали ще 23 камери автоматичної фіксації.