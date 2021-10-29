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ПДР. Фото: istock

Нові знаки, розмітка і новації для велосипедистів — ПДР оновили в Україні

29 жов 2021, 09:44
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Правила дорожнього руху (ПДР) оновили в Україні. Нововведення розробили з урахуванням вимог Конвенції про дорожні знаки та сигнали.

Про зміни розповів заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький на своїй сторінці у Facebook.

Так, відтепер з’являться нові дорожні знаки, а саме:

  • житлова зона;
  • пішохідна доріжка;
  • початок населеного пункту і його закінчення;
  • напрямки повороту;
  • місця дозволеної зупинки та стоянки;
  • заборона руху транспортних засобів;
  • автозаправні/електрозарядні станції;
  • місце для зарядки електромобілів;
  • платна дорога та її кінець;
  • острівець безпеки;
  • діагональний пішохідний перехід.

Зокрема, запроваджується нова розмітка для позначення засобу для заспокоєння руху, виділених місць паркування вздовж доріг і наближення до кільцевої розв’язки, перед виходами з території шкіл, для позначення місця концентрації ДТП, для позначення виділених місць паркування уздовж доріг. До чинної вертикальної розмітки додається нова — жовто-червона.


Нові правила ПДР стосуватимуться і велосипедистів. Відтепер запроваджується нове визначення велосипедної доріжки, поняття велосипедної смуги і велосипедного переїзду. Права та обов’язки велосипедистів закріплюються новими правилами, і визначається, як вони повинні діяти під час руху. Зокрема, було регламентовано суміжний рух пішоходів та велосипедистів, а також рух осіб із порушенням зору.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що порушення ПДР — правил дорожнього руху — на українських дорогах фіксуватимуть нові камери. З 13 жовтня запрацювали ще 23 камери автоматичної фіксації.

Джерело: Ракурс


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