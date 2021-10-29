ПДД. Фото: Istock

https://racurs.ua/n162284-novye-znaki-razmetka-i-novacii-dlya-velosipedistov-pdd-obnovili-v-ukraine.html

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Правила дорожного движения (ПДД) обновили в Украине. Нововведения разработали с учетом требований Конвенции о дорожных знаках и сигналах.

Об изменениях рассказал заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий на своей странице в Facebook.

Так, отныне появятся новые дорожные знаки, а именно:

жилая зона;

пешеходная дорожка;

начало населенного пункта и его окончание;

направления поворота;

места разрешенной остановки и стоянки;

запрещение движения транспортных средств;

автозаправочные/электрозарядные станции;

место для зарядки электромобилей;

платная дорога и ее конец;

островок безопасности;

диагональный пешеходный переход.

В частности, вводится новая разметка для средства успокоения движения, выделенных парковочных мест вдоль дорог и приближения к кольцевой развязке, перед выходами из территории школ, для обозначения мест концентрации ДТП, для обозначения выделенных мест парковки вдоль дорог. К действующей вертикальной разметке прилагается новая — желто-красная.

Новые правила ПДД будут касаться и велосипедистов. Теперь вводится новое определение велосипедной дорожки, понятие велосипедной полосы и велосипедного переезда. Права и обязанности велосипедистов закрепляются новыми правилами, и определяется, как они должны действовать во время движения. В частности, было регламентировано смежное движение пешеходов и велосипедистов, а также движение лиц с нарушением зрения.

Напомним, ранее мы сообщали, что нарушения ПДД — правил дорожного движения — на украинских дорогах будут фиксировать новые камеры. С 13 октября заработали еще 23 камеры автоматической фиксации.