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ПДД. Фото: Istock

Новые знаки, разметка и новации для велосипедистов — ПДД обновили в Украине

29 окт 2021, 09:44
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Правила дорожного движения (ПДД) обновили в Украине. Нововведения разработали с учетом требований Конвенции о дорожных знаках и сигналах.

Об изменениях рассказал заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий на своей странице в Facebook.

Так, отныне появятся новые дорожные знаки, а именно:

  • жилая зона;
  • пешеходная дорожка;
  • начало населенного пункта и его окончание;
  • направления поворота;
  • места разрешенной остановки и стоянки;
  • запрещение движения транспортных средств;
  • автозаправочные/электрозарядные станции;
  • место для зарядки электромобилей;
  • платная дорога и ее конец;
  • островок безопасности;
  • диагональный пешеходный переход.

В частности, вводится новая разметка для средства успокоения движения, выделенных парковочных мест вдоль дорог и приближения к кольцевой развязке, перед выходами из территории школ, для обозначения мест концентрации ДТП, для обозначения выделенных мест парковки вдоль дорог. К действующей вертикальной разметке прилагается новая — желто-красная.


Новые правила ПДД будут касаться и велосипедистов. Теперь вводится новое определение велосипедной дорожки, понятие велосипедной полосы и велосипедного переезда. Права и обязанности велосипедистов закрепляются новыми правилами, и определяется, как они должны действовать во время движения. В частности, было регламентировано смежное движение пешеходов и велосипедистов, а также движение лиц с нарушением зрения.

Напомним, ранее мы сообщали, что нарушения ПДД — правил дорожного движения — на украинских дорогах будут фиксировать новые камеры. С 13 октября заработали еще 23 камеры автоматической фиксации.

Источник: Ракурс


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