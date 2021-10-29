Коронавирус в Украине достиг пиковых значений. Фото: Минздрав

https://racurs.ua/n162283-koronavirus-v-ukraine-dostig-pikovyh-znacheniy-infografika.html

Ракурс

Коронавирус в Украине приближается к пику. За минувшие сутки, 28 октября, вирус обнаружили у 26 тыс. 870 граждан. В больницы попали 5 тыс. 463 инфицированных.

Умерли от болезни 648 украинцев. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (2 тыс. 164 случая), Одесской (2 тыс. 156 заражений), Львовской (1 тыс. 702 инфицированных), Харьковской (1 тыс. и 1 тыс. тыс.). областях и в Киеве (616 заболевших).

Прививку от коронавируса за минувшие сутки получил 289 тыс. 241 человек. Одну дозу получили 214 тыс. 103 людей, полностью иммунизированы — 75 тыс. 138 человек.

Напомним, ранее мы сообщали, что Минздрав утвердил перечень медицинских противопоказаний и оговорок для прививки от COVID-19. Украинцы при определенных условиях смогут получить от врача официальную справку, что им противопоказана вакцинация.