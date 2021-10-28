Тяжелую форму COVID-19 врачи предложили лечить неожиданным способом

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Лекарством от коронавируса может стать дешевый антидепрессант флувоксамин, считают исследователи. Препарат снизил риск госпитализации среди взрослых с COVID-19 из группы высокого риска.

К такому выводу пришли бразильские ученые, которые протестировали препараты, используемые для лечения депрессии и обсессивно-компульсивного расстройства. Результаты исследования опубликованы в журнале The Lancet Global Health.

Исследователи протестировали антидепрессант с участием почти 1 тыс. 500 бразильцев, недавно инфицированных коронавирусом. Они подвергались риску тяжелой формы заболевания из-за других проблем со здоровьем, таких как диабет.

Около половины добровольцев принимали антидепрессант дома в течение десяти дней, остальным давали плацебо. Пациентов отслеживали в течение четырех недель, чтобы узнать, кто попал в больницу или провел длительное время в отделении неотложной помощи.

Оказалось, что в группе, которая принимала препарат, лишь 11% пациентов нуждались в госпитализации или длительном пребывании в отделении неотложной помощи по сравнению с 16% тех, кто принимал плацебо. Также в группе, которая принимала антидепрессант, было на треть меньше обращений в скорую помощь.

Часть испытуемых перестала принимать препарат из-за нарушений пищеварения. Среди тех, кто довел лечение до конца, количество серьезных осложнений было ниже на 66%, смертность — на 91%.

Чтобы препарат включили в список лекарств от коронавируса, необходимы дополнительные исследования. Также ученым предстоит выяснить, можно ли комбинировать таблетки с другими видами лечения.

Напомним, швейцарские ученые выяснили, что без клеточных жирных кислот на наружном белке коронавирус с трудом проникает в клетки.

Если суметь подействовать на фермент, который присоединяет жирные кислоты к белкам, это не даст вирусу заражать следующие клетки. Однако нужно изучить возможные побочные эффекты, прежде чем приступать к созданию противовирусного лекарства.

Источник: Lancet Global Health