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Стало известно имя военного, погибшего от обстрелов на Донбассе

Стало известно имя военного, погибшего от обстрелов на Донбассе (ФОТО)

28 окт 2021, 19:03
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Война на Донбассе продолжает забирать жизни украинских защитников. В среду, 27 октября, во время выполнения боевой задачи погиб боец ​​Вооруженных сил Виктор Рачугин.

Он был старшим оператором отделения противотанкового взвода механизированного батальона 17-й отдельной бригады имени Константина Пестушка. Об этом сообщил Запорожский областной территориальный центр комплектации.

Боец погиб при обстреле в районе поселка Новотошковское Луганской области. Виктору было 35 лет, он родился в Запорожье. Мужчина заключил контракт о прохождении военной службы в марте 2021 года.

С начала суток 28 октября со стороны боевиков зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщили в пресс-штабе ООС.

Вблизи Луганского оккупанты совершили обстрел из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В направлении Крымского враг дважды открывал огонь из минометов калибра 82 мм.

Также из минометов калибра 82 мм российские наемники обстреляли наши позиции вблизи Красногоровки. У Новозвановки враг применил минометы калибра 120 мм.

В сторону Троицкого оккупанты вели огонь из стрелкового оружия. Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно, «Орлан-10» с пересечением линии столкновения.


В результате вражеских действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Состояние здоровья обоих — средней тяжести.

«Ракурс» сообщал, что на Донбассе в результате совершенных российско-террористическими войсками обстрелов погиб украинский военный. Всего за сегодняшние сутки зафиксировали девять случаев нарушений боевиками договоренностей о прекращении огня:

Источник: Ракурс


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