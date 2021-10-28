Стало известно имя военного, погибшего от обстрелов на Донбассе (ФОТО)https://racurs.ua/n162278-stalo-izvestno-imya-voennogo-pogibshego-ot-obstrelov-na-donbasse-foto.htmlРакурс
Война на Донбассе продолжает забирать жизни украинских защитников. В среду, 27 октября, во время выполнения боевой задачи погиб боец Вооруженных сил Виктор Рачугин.
Он был старшим оператором отделения противотанкового взвода механизированного батальона 17-й отдельной бригады имени Константина Пестушка. Об этом сообщил Запорожский областной территориальный центр комплектации.
Боец погиб при обстреле в районе поселка Новотошковское Луганской области. Виктору было 35 лет, он родился в Запорожье. Мужчина заключил контракт о прохождении военной службы в марте 2021 года.
С начала суток 28 октября со стороны боевиков зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщили в пресс-штабе ООС.
Вблизи Луганского оккупанты совершили обстрел из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В направлении Крымского враг дважды открывал огонь из минометов калибра 82 мм.
Также из минометов калибра 82 мм российские наемники обстреляли наши позиции вблизи Красногоровки. У Новозвановки враг применил минометы калибра 120 мм.
В сторону Троицкого оккупанты вели огонь из стрелкового оружия. Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно, «Орлан-10» с пересечением линии столкновения.
В результате вражеских действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Состояние здоровья обоих — средней тяжести.
«Ракурс» сообщал, что на Донбассе в результате совершенных российско-террористическими войсками обстрелов погиб украинский военный. Всего за сегодняшние сутки зафиксировали девять случаев нарушений боевиками договоренностей о прекращении огня: