Стало відоме ім’я військового, який загинув від обстрілів на Донбасі

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Ракурс

Війна на Донбасі продовжує забирати життя українських захисників. У середу, 27 жовтня, під час виконання бойового завдання загинув боєць Збройних сил Віктор Рачугін.

Він був старшим оператором відділення протитанкового взводу механізованого батальйону 17-ї окремої бригади імені Костянтина Пестушка. Про це повідомив Запорізький обласний територіальний центр комплектації.

Боєць загинув під час обстрілу в районі селища Новотошківське Луганської області. Віктору було 35 років, він народився в Запоріжжі. Чоловік уклав контракт щодо проходження військової служби у березні 2021 року.

З початку доби 28 жовтня з боку бойовиків зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню. Про це повідомили в прес-штабі ООС.

Поблизу Луганського окупанти здійснили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. В напрямку Кримського ворог двічі відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм.

Також з мінометів калібру 82 мм російські найманці обстріляли наші позиції поблизу Красногорівки. Біля Новозванівки ворог застосував міномети калібру 120 мм.

У бік Троїцького окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї. Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно, «Орлан-10» з перетином лінії зіткнення.

Внаслідок ворожих дій двоє військовослужбовців Об'єднаних сил дістали поранення. Стан здоров’я обох — середньої важкості.

«Ракурс» повідомляв, що на Донбасі внаслідок здійснених російсько-терористичними військами обстрілів загинув український військовий. Загалом впродовж доби зафіксовано дев’ять випадків порушень бойовиками домовленостей про припинення вогню.