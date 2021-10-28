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Ракурс
Бі Джей Новак став обличчям різних товарів

Актор серіалу «Офіс» через помилку став обличчям низки товарів з різних країн

28 жов 2021, 18:40
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Бі Джей Новак — американський актор, письменник та режисер, найбільш відомий як один із сценаристів та ситкому NBC The Office, в якому він також грав роль Раяна Говарда, випадково став став обличчям низки товарів з різних країн світу.

Річ у тім, що фото Новака кілька років тому з’явилося на сайті зі знімками, які передають у суспільне надбання — тобто, їх можна безкоштовно використовувати як для особистих, так і для комерційних цілей, повідомляє видання BuzzFeed.

Зазначається, що сам актор знав про це, але не став вживати заходів.

Занадто весело, щоб щось із цим робити, — озвучив Новак свою позицію з цього питання в одній зі сторіс, опублікованих в його акаунті в Instagram.

За ці кілька років обличчя актора прикрасило упаковки широко спектру товарів — від електробритв, машинок для стрижки волосся та одеколонів до дощовиків та набору для фарбування обличчя в колір прапора Уругваю.


Джерело: BuzzFeed


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