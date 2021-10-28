Єлизавета II відмовилася від улюбленого хобі – що сталося. Фото: hellomagazine.com

https://racurs.ua/ua/n162276-ielyzaveta-ii-vidmovylasya-vid-ulublenogo-hobi-scho-stalosya.html

Ракурс

Єлизавета II, 95-річна королева Великої Британії, змушена відмовитися від їзди верхи через стан здоров’я.

Попри свій поважний вік вона регулярно займалася кінним спортом. Однак лікарі переконали королеву відмовитися від улюбленого хобі, повідомляє The Sun.

Видання зазначає, що королева відмовилася від верхової їзди ще у вересні після літньої відпустки в Шотландії.

Вона відчуває себе трохи незручно. Єлизавета обожнює їзду верхи й більшу частину життя цей спорт був для неї ритуалом. Королева вкрай розчарована тим, що не каталася верхи від початку вересня, — повідомило джерело видання.

Зазначається, що найближчим часом Єлизавета II планує відновити кінні прогулянки. Після смерті чоловіка, 99-річного принца Філіпа в квітні, британська королева брала участь більш ніж в 120 заходах. Така активність вплинула на її здоров’я.

Нагадаємо, раніше королева провела цілу ніч у лікарні через хворобу. У Букінгемському палаці заявляють, що покласти королеву в лікарню вирішили медики монарха. Наразі відомо, що хвороба Єлизавети II — не коронавірус. Вона вже повернулася до Віндзорського замку й перебуває в доброму гуморі.

Джерело: The Sun