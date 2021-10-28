Чому акули нападають на людей – несподіване припущення вчених. Фото: copyright-battle.fandom

https://racurs.ua/ua/n162275-chomu-akuly-napadaut-na-ludey-nespodivane-prypuschennya-vchenyh.html

Ракурс

Акули можуть напасти на людей, бо плутають їх із тюленями та морськими левами. Молоді особини частіше помилково ідентифікують об'єкти, ніж дорослі акули.

Вчені в Австралії підтвердили гіпотезу, що великі білі акули нападають на серфінгістів, бо плутають їх зі своєю основною здобиччю. Дослідження опублікували у журналі The Royal Society Interface.

Фахівці змоделювали зір акули, щоб зрозуміти, як вони бачать людей та тварин. Дослідники зняли відео з людьми на дошках для серфінгу, а також відео з тюленями та морськими левами. Потім рухи обробили у спеціальній програмі.

Вчені виявили, що люди та ластоногі на поверхні океану виглядають для акул однаково: вони не бачать дрібних деталей та колірних відмінностей. Тварини плутають дошку для серфінгу овальної форми з тілом тюленя, а руки та ноги — з плавцями.

Наразі дослідники вивчають способи змінити сприйняття акулами силуетів, наприклад, за допомогою світлодіодних ліхтарів. Так вони сподіваються запобігти атакам на людей.

Нагадаємо, американці зі штату Техас Джен Мерчант вдалося зловити акулу під час риболовлі з даху свого автомобіля. Вона пропагує принцип риболовлі «зловив-відпустив», а також займається підтриманням чистоти на місцевих пляжах.

Джерело: The Royal Society Interface