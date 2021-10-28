Почему акулы нападают на людей – неожиданное предположение ученых. Фото: copyright-battle.fandom

https://racurs.ua/n162275-pochemu-akuly-napadaut-na-ludey-neojidannoe-predpolojenie-uchenyh.html

Ракурс

Акулы могут напасть на человека, потому что путают людей с тюленями и морскими львами. Молодые особи чаще ошибочно идентифицируют объекты, чем взрослые акулы.

Ученые в Австралии подтвердили гипотезу, что большие белые акулы нападают на серфингистов, потому что путают их со своей основной добычей. Исследование опубликовали в журнале The Royal Society Interface.

Специалисты смоделировали зрение акулы, чтобы понять, как они видят людей и животных. Исследователи засняли видео с людьми на досках для серфинга, а также видео с тюленями и морскими львами. Затем движения обработали в специальной программе.

Ученые обнаружили, что люди и ластоногие на поверхности океана выглядят для акул одинаково: они не видят мелких деталей и цветовые различия. Животные путают доску для серфинга овальной формы с телом тюленя, а руки и ноги — с плавниками.

Теперь исследователи изучают способы изменить восприятие акулами силуэтов, например, с помощью светодиодных фонарей. Так они надеются предотвратить атаки на людей.

Напомним, американке из штата Техас Джен Мерчант удалось поймать акулу во время рыбалки с крыши своего автомобиля. Она пропагандирует принцип рыбалки «поймал-отпустил», а также занимается поддержанием чистоты на местных пляжах.

Источник: The Royal Society Interface