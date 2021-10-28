В Беларуси заблокировали независимые медиа

В Беларуси блокируют независимые СМИ, фото: Digital Report

https://racurs.ua/n162274-v-belarusi-zablokirovali-nezavisimye-media.html

Ракурс

В Беларуси стали недоступны сайты нескольких независимых СМИ.

Скорее всего это связано с их блокировкой режимом самопровозглашенного президента страны Александра Лукашенко, сообщает Telegram-канал Nexta.

Под блокировку попали:

сайт русскоязычного телеканала «Настоящее время» с редакцией в Праге — медиа-проекта «Радио Свобода» и «Голоса Америки»;

сайт белорусской газеты «Новы Час» — общеполитического еженедельного издания, освещавшего протесты против фальсификации президентских выборов в Беларуси;

сайт Deutsche Welle — немецкой государственной радиостанции и телеканала, которые вещают на зарубежье. Во время «Холодной войны» Deutsche Welle была одной из ведущих западных радиостанций, передававшей свободную информацию на языках народов СССР.

Напомним, белорусскому авиамонополисту «Белавиа» пришлось избавиться от трех новейших самолетов из-за введенных против страны санкций.