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Ракурс
У Білорусі блокують незалежні ЗМІ, фото: Digital Report

У Білорусі заблокували незалежні медіа

28 жов 2021, 17:58
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У Білорусі стали недоступні сайти кількох незалежних ЗМІ.

Скоріше за все, це пов’язано з їх блокуванням режимом самопроголошеного президента країни Олександра Лукашенка, повідомляє Telegram-канал Nexta.


Під блокування потрапили:

  • сайт російськомовного телеканалу «Настоящее время» з редакцією у Празі — медіа-проекту «Радіо Свобода» та «Голосу Америки»;
  • сайт білоруської газети «Новы Час» — загальнополітичної щотижневої газети, яка висвітлювала протести проти фальсифікації президентських виборів у Білорусі;
  • сайт Deutsche Welle — німецької державної радіостанції та телеканалу, які мовлять на закордоння. Під час «Холодної війни» Deutsche Welle була однією з провідних західних радіостанцій, що передавала вільну інформацію мовами народів СРСР.

Нагадаємо, білоруському авіамонополісту «Белавіа» довелося позбутися трьох новітніх літаків через запроваджені проти країни санкції.

Джерело: Ракурс


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