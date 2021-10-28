У Білорусі заблокували незалежні медіа

У Білорусі блокують незалежні ЗМІ, фото: Digital Report

https://racurs.ua/ua/n162274-u-bilorusi-zablokuvaly-nezalejni-media.html

Ракурс

У Білорусі стали недоступні сайти кількох незалежних ЗМІ.

Скоріше за все, це пов’язано з їх блокуванням режимом самопроголошеного президента країни Олександра Лукашенка, повідомляє Telegram-канал Nexta.

Під блокування потрапили:

сайт російськомовного телеканалу «Настоящее время» з редакцією у Празі — медіа-проекту «Радіо Свобода» та «Голосу Америки»;

сайт білоруської газети «Новы Час» — загальнополітичної щотижневої газети, яка висвітлювала протести проти фальсифікації президентських виборів у Білорусі;

сайт Deutsche Welle — німецької державної радіостанції та телеканалу, які мовлять на закордоння. Під час «Холодної війни» Deutsche Welle була однією з провідних західних радіостанцій, що передавала вільну інформацію мовами народів СРСР.

Нагадаємо, білоруському авіамонополісту «Белавіа» довелося позбутися трьох новітніх літаків через запроваджені проти країни санкції.