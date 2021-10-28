Випалювання сухої рослинності в Україні дозволили лише у трьох випадках. Фото: volynonline.com

https://racurs.ua/ua/n162273-vypaluvannya-suhoyi-roslynnosti-v-ukrayini-dozvolyly-lyshe-u-troh-vypadkah.html

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Палити суху траву в окремих випадках дозволило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Відповідний наказ відомства погодило Міністерство юстиції України. Про це повідомив очільник екологічної інспекції України Андрій Мальований.

Документ обмежує випалювання сухої рослинності такими випадками:

у разі гасіння пожеж в екосистемах підрозділами пожежної охорони;

для приготування їжі за допомогою обладнання — печі, мангалу, а також для обігріву оселі (дрова, хмиз, брикети);

у традиційно-культурних цілях, наприклад, для свят, які потребують розпалення багаття.

Однак навіть легальне випалювання рослинності може заборонятись, якщо спостерігається вітряна погода (крім розведення вогню у приміщенні). Всі інші підстави для спалювання трави чи листя є незаконними.

Мальований нагадав, що з початку року екологічна інспекція притягнула до відповідальності більше ніж 300 осіб, які здійснювали випалювання рослинності. Загальна сума штрафів становить понад 950 тис. грн.