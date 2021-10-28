«Червону» зону карантину в Києві оголосила держкомісія. Фото: Слово і діло

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Карантин у Києві офіційно посилили — місто з 1 листопада переходить у «червону» зону. Карантинні обмеження посилили через зростання кількості хворих на коронавірус.

Також вплинув високий рівень госпіталізації людей з ускладненнями хвороби. Рішення про посилення карантину ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Червоний рівень епідемічної небезпеки передбачає ряд обмежень. Зокрема, забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів. Обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників та відвідувачів закладів отримали щеплення від коронавірусу.

Кількома годинами раніше про посилення карантину у столиці оголосив міський голова Віталій Кличко. В Києві обмежать користування міською інфраструктурою осіб без ковід-сертифікатів чи негативних ПЛР-тестів на коронавірус. Школярі після канікул підуть на дистанційку.