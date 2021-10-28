У Львові з 30 жовтня посилюють карантин, фото: Андрій Садовий

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У Львові з 30 жовтня запроваджуються більш жорсткі карантинні заходи.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Андрій Садовий.

Якщо коротко, то всім треба бути вакцинованими двома дозами, — зазначив Садовий.

Зазначається, що в місті будуть заборонені усі масові заходи, заклади культури призупинять роботу. Для закладів спорту будуть дозволені лише індивідуальні заняття за умови повної вакцинації працівників та відвідувачів.

Заклади громадського харчування працюватимуть лише за умови повної вакцинації працівників та відвідувачів. Також лише вакциновані матимуть доступ до непродовольчих магазинів та товарів.

Громадський транспорт перевозитиме не більше 50% пасажирів від загальної пасажиромісткості.

Доступ до закладів, де здійснюється продаж товарів першої необхідності (харчових продуктів, медичних препаратів, пального тощо) буде доступним за умови не більше ніж 50% заповненості торговельної площі.

Мер Львова запевнив, що дотримання карантинних правил перевірятимуть моніторингові групи разом з поліцією.