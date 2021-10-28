Как будет жить Львов в красной зоне, рассказал Садовыйhttps://racurs.ua/n162271-kak-budet-jit-lvov-v-krasnoy-zone-rasskazal-sadovyy.htmlРакурс
Во Львове с 30 октября вводятся более жесткие карантинные меры.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Андрей Садовый.
Если коротко, то всем нужно быть вакцинированными двумя дозами, — отметил Садовый.
В городе будут запрещены все массовые мероприятия, заведения культуры приостановят работу. Для заведений спорта будут разрешены только индивидуальные занятия при полной вакцинации работников и посетителей.
Учреждения общественного питания будут работать только при полной вакцинации работников и посетителей. Также только вакцинированные будут иметь доступ к непродовольственным магазинам и товарам.
Общественный транспорт будет перевозить не более 50% пассажиров от общей пассажировместимости.
Доступ к заведениям, где осуществляется продажа товаров первой необходимости (пищевых продуктов, медицинских препаратов, горючего и т. п.) будет доступен при условии не более 50% заполненности торговой площади.
Мэр Львова заверил, что соблюдение карантинных правил будут проверяться мониторинговыми группами вместе с полицией.
Извините за неудобства, но здоровье — на первом месте! — резюмировал он.