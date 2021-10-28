Во Львове с 30 октября усиливают карантин, фото: Андрей Садовый

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Во Львове с 30 октября вводятся более жесткие карантинные меры.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Андрей Садовый.

Если коротко, то всем нужно быть вакцинированными двумя дозами, — отметил Садовый.

В городе будут запрещены все массовые мероприятия, заведения культуры приостановят работу. Для заведений спорта будут разрешены только индивидуальные занятия при полной вакцинации работников и посетителей.

Учреждения общественного питания будут работать только при полной вакцинации работников и посетителей. Также только вакцинированные будут иметь доступ к непродовольственным магазинам и товарам.

Общественный транспорт будет перевозить не более 50% пассажиров от общей пассажировместимости.

Доступ к заведениям, где осуществляется продажа товаров первой необходимости (пищевых продуктов, медицинских препаратов, горючего и т. п.) будет доступен при условии не более 50% заполненности торговой площади.

Мэр Львова заверил, что соблюдение карантинных правил будут проверяться мониторинговыми группами вместе с полицией.