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Ракурс
«Красную» зону карантина в Киеве объявила госкомиссия. Фото: Слово и дело

«Красную» зону карантина в Киеве объявила госкомиссия

28 окт 2021, 17:08
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Карантин в Киеве официально усилили — город с 1 ноября переходит в «красную» зону. Карантинные ограничения усилили из-за роста количества больных коронавирусом.

Также повлиял высокий уровень госпитализации людей с осложнениями болезни. Решение об усилении карантина было принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Красный уровень эпидемической опасности предполагает ряд ограничений. В частности, запрещается работа общепитов, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий. Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений получили прививку от коронавируса.


Несколькими часами ранее об усилении карантина в столице объявил городской голова Виталий Кличко. В Киеве ограничат пользование городской инфраструктурой лиц без ковид-сертификатов или отрицательных ПЦР-тестов на коронавирус. Школьники после каникул пойдут на дистанционку.

Источник: Ракурс


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