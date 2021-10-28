Погода в Украине. Фото: pixabay.com

https://racurs.ua/n162270-gololedica-i-nebolshie-dojdi-pogoda-v-ukraine-29-oktyabrya-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 29 октября, в пятницу, ожидается облачная с прояснениями. В центральных и восточных областях страны возможны небольшие дожди.

На западе ночью и утром на отдельных участках дорог образуется гололедица. В северных, западных и центральных областях утром местами сгустится туман, видимость снизится до 100−500 м. Об этом сообщает Gismeteo.

Погода в Киеве ожидается без осадков. Температура воздуха ночью составит 6−8° тепла, днем ​​поднимется до 12−14° тепла.

Погода во Львове будет солнечной и без дождей. Ночью столбики термометров покажут 3−5°, днем ​​- 15−16° выше нуля.

Погода в Харькове прогнозируется с небольшим дождем. Ночью температура опустится до 4° тепла, а днем ​​поднимется до 11−13°.

Погода в Одессе ожидается с переменной облачностью и без осадков. Температура ночью будет 7−9°, днем ​​—12−13°.

Геомагнитная обстановка в Украине будет относительно спокойной, прогнозируются небольшие возмущения.

Источник: Gismeteo



