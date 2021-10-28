Погода в Україні. Фото: pixabay.com

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Погода в Україні 29 жовтня у п’ятницю очікується хмарна з проясненнями. У центральних та східних областях країни можливі невеликі дощі.

На заході вночі та вранці на окремих ділянках доріг утворюється ожеледиця. У північних, західних та центральних областях вранці місцями згуститься туман, видимість знизиться до 100−500 м. Про це повідомляє Gismeteo.

Погода в Києві очікується без опадів. Температура повітря вночі складе 6−8° тепла, вдень підніметься до 12−14° тепла.

Погода у Львові буде сонячною та без дощів. Вночі стовпчики термометрів покажуть 3−5°, вдень — 15−16° вище нуля.

Погода в Харкові прогнозується з невеликим дощем. Вночі температура опуститься до 4° тепла, а вдень підніметься до 11−13°.

Погода в Одесі очікується з мінливою хмарністю та без опадів. Температура вночі буде 7−9°, вдень — 12−13°.

Геомагнітна обстановка в Україні буде відносно спокійною, прогнозуються невеликі збурення.

Джерело: Gismeteo