В Порошенка заявили про стеження за екс-президентом, фото - НВ

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Ракурс

В партії Петра Порошенка «Європейська солідарність» заявили про незаконне стеження за екс-президентом.

Прес-служба «ЄС» розповсюдила заяву про дії стосовно Порошенка. Поблизу будинку екс-президента в Козині у Київській області помітили білий «Фольксваген» із затемненими вікнами.

Номерний знак АА 2984ЕН відсутній у базі автомобільних номерів і є номером прикриття для правоохоронних органів, що означає: спостереження за Порошенком ведеться за вказівкою влади, — йдеться у заяві.

Про незаконне стеження повідомили Національну поліцію. В «Євросолідарності» заявили, що це не перший факт «переслідування лідера партії».

Раніше аналогічний факт виявили 12 червня 2020 року. Тоді народні депутати «ЄС» подали до Офісу генпрокурора заяви про злочин щодо незаконного стеження за п’ятим президентом.

Співголова фракції у Раді Артур Герасимов також оприлюднив фотографії автівок з неіснуючими в базі номерними знаками, які були зафіксовані поблизу будинку Порошенка в Козині.

Нагадаємо, що на початку жовтня біля його помешкання були зіткнення невідомих активістів та ветеранів АТО, які прийшли на захист будинку Порошенка.