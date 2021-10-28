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Ракурс
У Порошенко заявили о слежке за экс-президентом, фото - НВ

У Порошенко заявили о слежке за экс-президентом (ФОТО)

28 окт 2021, 16:45
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В партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» заявили о незаконной слежке за экс-президентом.

Пресс-служба «ЕС» распространила заявление о действиях по отношению к Порошенко. У дома экс-президента в Козине в Киевской области заметили белый «Фольксваген» с затемненными окнами.

Номерной знак АА 2984ЭН отсутствует в базе автомобильных номеров и является номером прикрытия для правоохранительных органов, что означает: наблюдение за Порошенко ведется по указанию властей, — говорится в заявлении.

В Порошенко заявили о слежке за экс-президентом, фото - "ЕС"

В Порошенко заявили о слежке за экс-президентом, фото - "ЕС"

О незаконной слежке сообщили представителям Национальной полиции. В «Евросолидарности» заявили, что это не первый факт «преследования лидера партии».

Ранее аналогичный факт обнаружили 12 июня 2020 года. Тогда народные депутаты «ЕС» подали в Офис генпрокурора заявления о преступлении по поводу незаконной слежки за пятым президентом.


Сопредседатель фракции в Раде Артур Герасимов также обнародовал фотографии автомобилей с несуществующими в базе номерными знаками, зафиксированными вблизи дома Порошенко в Козине.

Напомним, что в начале октября возле его дома состоялись столкновения неизвестных активистов и ветеранов АТО, пришедших на защиту дома Порошенко.

Источник: Ракурс


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