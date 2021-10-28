12-летний мальчик, пережив атаку крокодила, решил нарядиться им на Хэллоуин

Чарли Буль пострадал от нападения крокодила, фото: Daily Mail

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Ракурс

Нападение крокодила на туриста произошло в июне этого года в мексиканском Канкуне.

Тогда пострадал 12-летний турист из Филадельфии (США) Чарли Буль. В результате нападения он едва не потерял ногу, сообщает Daily Mail.

Мальчик отдыхал в Канкуне с матерью и семилетним братом Джонни. Нападение произошло, когда он играл в прятки с другими детьми у бассейна: Чарли решил спрятаться на лестнице, ведущей к лагуне, и в этот момент из воды неожиданно выпрыгнул крокодил, напал на него и схватил за ногу. Длина рептилии достигала около 3−4 м.

На помощь ребенку пришла группа мужчин — один из них начал оттаскивать мальчика от рептилии, а трое других избивали крокодила кулаками и ногами и закрывали ему глаза подушкой из лежака у бассейна. В конце концов хищник разжал пасть и мальчика вытащили на берег.

Отмечается, что «скорая» прибыла только через 30 минут. Была угроза потери ноги, однако этого удалось избежать благодаря успешно проведенной в больнице операции. Пострадавшему и его семье пришлось задержаться в Мексике еще на четыре недели.

В настоящее время мальчик уже почти полностью восстановился и постепенно возвращается к игре в футбол, а также утверждает, что не переживает из-за этого инцидента и даже планирует одеться в костюм крокодила на Хэллоуин.

Источник: Daily Mail