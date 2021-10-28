12-річний хлопчик, переживши атаку крокодила, вирішив вбратися ним на Хелловін

Чарли Буль постраждав від нападу крокодила, фото: Daily Mail

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Ракурс

Напад крокодила на туриста стався у червні цього року в мексиканському Канкуні.

Тоді постраждав 12-річний туристі із Філадельфії (США) Чарлі Буль. В результаті нападу він ледь не втратив ногу, повідомляє Daily Mail.

Хлопчик відпочивав у Канкуні з матір’ю та семирічним братом Джонні. Напад стався, коли він грав у хованки з іншими дітьми біля басейну: Чарлі вирішив сховатися на сходах, що ведуть до лагуни, і в цей момент з води несподівано вистрибнув крокодил, напав на нього і схопив за ногу. Довжина рептилії сягала близько 3−4 м.

На допомогу дитині прийшла група чоловіків — один з них почав відтягувати хлопчика від рептилії, а троє інших били крокодила кулаками та ногами та затуляли йому очі подушкою з лежака біля басейну. Зрештою хижак розтис пащу і хлопчика витягли на берег.

Зазначається, що «швидка» прибула лише через 30 хвилин. Існувала загроза втрати ноги, проте цього вдалося уникнути завдяки успішно проведеній у лікарні операції. Постраждалому та його родині довелося затриматись у Мексиці ще на чотири тижні.

Наразі хлопчик вже майже повністю відновився та поступово повертається до гри у футбол, а також стверджує, що не переживає через цей інцидент і навіть планує вбратися в костюм крокодила на Хелловін.

Джерело: Daily Mail