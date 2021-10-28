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Ракурс
Выжигание сухой растительности в Украине разрешили только в трех случаях

Выжигание сухой растительности в Украине разрешили только в трех случаях

28 окт 2021, 17:34
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Поджигать сухую траву в отдельных случаях разрешило Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Соответствующий приказ ведомства согласовало Министерство юстиции Украины. Об этом сообщил глава экологической инспекции Украины Андрей Малеваный.

Документ ограничивает выжигание сухой растительности такими случаями:

  • при тушении пожаров в экосистемах подразделениями пожарной охраны;
  • для приготовления пищи с помощью оборудования — печи, мангала, а также для обогрева дома (дрова, хворост, брикеты);
  • в традиционно-культурных целях, например, для праздников, нуждающихся в разжигании костра.

Однако даже легальное выжигание растительности может запрещаться, если наблюдается ветреная погода (кроме разведения огня в помещении). Все другие основания для выжигания травы или листьев являются незаконными.

Малеваный напомнил, что с начала года экологическая инспекция привлекла к ответственности более 300 человек, которые осуществляли поджог растительности. Общая сумма штрафов составляет больше 950 тыс. грн.


Источник: Ракурс


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