Елизавета II отказалась от любимого хобби – что произошло. Фото: hellomagazine.com

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Ракурс

Елизавета II, 95-летняя королева Великобритании, вынуждена отказаться от езды верхом из-за состояния здоровья.

Несмотря на свой почтенный возраст, она регулярно занималась конным спортом. Однако врачи убедили королеву отказаться от любимого хобби, сообщает The Sun.

Издание отмечает, что королева отказалась от верховой езды еще в сентябре после летнего отпуска в Шотландии.

Она чувствует себя немного неудобно. Елизавета обожает верховую езду и большую часть жизни этот спорт был для нее ритуалом. Королева крайне разочарована тем, что не каталась верхом с начала сентября, — сообщил источник издания.

Отмечается, что в ближайшее время Елизавета II планирует возобновить конные прогулки. После смерти супруга, 99-летнего принца Филиппа в апреле, британская королева участвовала более чем в 120 мероприятиях. Такая активность повлияла на ее здоровье.

Напомним, ранее королева провела всю ночь в больнице из-за приступа болезни. В Букингемском дворце заявляют, что отправить королеву в больницу решили медики монарха. Известно, что болезнь Елизаветы II — не коронавирус. Она уже вернулась в Виндзорский замок и находится в хорошем настроении.

Источник:The Sun