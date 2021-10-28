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Би Джей Новак стал лицом разных товаров.

Актер сериала «Офис» из-за ошибки стал лицом ряда товаров из разных стран (ФОТО)

28 окт 2021, 18:40
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Би Джей Новак — американский актер, писатель и режиссер, наиболее известный как один из сценаристов и ситком NBC The Office, в котором он также играл роль Райана Говарда, случайно стал лицом ряда товаров из разных стран мира.

Дело в том, что фото Новака несколько лет назад появилось на сайте со снимками, которые передают в общественное достояние — то есть, их можно бесплатно использовать как для личных, так и для коммерческих целей, сообщает издание BuzzFeed.

Отмечается, что сам актер знал об этом, но не стал принимать меры.

Слишком весело, чтобы что-то с этим делать, — озвучил Новак свою позицию по этому вопросу в одной из сторис, опубликованных в его аккаунте в Instagram.

За эти несколько лет лицо актера украсило упаковки широкого спектра товаров — от электробритв, машинок для стрижки волос и одеколонов до дождевиков и набора для окрашивания лица в цвет флага Уругвая.


Источник: BuzzFeed


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