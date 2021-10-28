Важку форму COVID-19 медики запропонували лікувати несподіваним способом

https://racurs.ua/ua/n162279-vajku-formu-covid-19-medyky-zaproponuvaly-likuvaty-nespodivanym-sposobom.html

Ракурс

Ліками проти коронавірусу може стати дешевий антидепресант флувоксамін, вважають дослідники. Препарат знизив ризик госпіталізації серед дорослих з COVID-19 із групи високого ризику.

До такого висновку дійшли бразильські вчені, які протестували препарати, що використовуються для лікування депресії та обсесивно-компульсивного розладу. Результати дослідження опубліковані у журналі The Lancet Global Health.

Дослідники протестували антидепресант за участі майже 1 тис. 500 бразильців, недавно інфікованих коронавірусом. Вони зазнавали ризику важкої форми захворювання через діабет.

Близько половини добровольців приймали антидепресант удома протягом десяти днів, решті давали плацебо. Пацієнтів відстежували протягом чотирьох тижнів, щоб дізнатися, хто потрапив до лікарні чи провів тривалий час у відділенні невідкладної допомоги.

Виявилося, що в групі, яка приймала препарат, лише 11% пацієнтів потребували госпіталізації або тривалого перебування у відділенні невідкладної допомоги у порівнянні з 16% тих, хто приймав плацебо. Також у групі, яка приймала антидепресант, було на третину менше звернень у швидку допомогу.

Частина учасників експерименту перестала приймати препарат через порушення травлення. Серед тих, хто довів лікування до кінця, кількість серйозних ускладнень була нижчою на 66%, смертність — на 91%.

Щоб препарат включили до списку ліків від коронавірусу, потрібні додаткові дослідження. Також вченим потрібно з’ясувати, чи можна комбінувати пігулки з іншими видами лікування.

Раніше швейцарські вчені з’ясували, що без клітинних жирних кислот на зовнішньому білку коронавірусу важко проникати в клітини.

Якщо вплинути на фермент, який приєднує жирні кислоти до білків, це не дасть вірусу заражати нові клітини. Однак потрібно вивчити можливі побічні ефекти, перш ніж створювати противірусні ліки.

Джерело:Lancet Global Health