Коронавірус в Україні сягнув пікових значень. Фото: МОЗ

https://racurs.ua/ua/n162283-koronavirus-v-ukrayini-syagnuv-pikovyh-znachen-infografika.html

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Коронавірус в Україні наближається до піка. За минулу добу, 28 жовтня, вірус виявили у 26 тис. 870 громадян. До лікарень потрапили 5 тис. 463 інфікованих.

Померли від хвороби 648 українців. Про це повідомив Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (2 тис. 164 випадки), Одеській (2 тис. 156 заражень), Львівській (1 тис. 702 інфікованих), Харківській (1 тис. 497 хворих) областях і Києві (1 тис. 616 захворілих).

Щеплення від коронавірусу за минулу добу дістала 289 тис. 241 людина. Одну дозу отримали 214 тис. 103 людей, повністю імунізовані — 75 тис. 138 людей.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) затвердило перелік медичних протипоказань та застережень для щеплення від COVID-19. Українці за певних умов зможуть отримати від лікаря офіційну довідку, що їм протипоказана вакцинація.