29 жовтня – яке свято відзначають у цей день

https://racurs.ua/ua/n162282-29-jovtnya-yake-svyato-vidznachaut-u-cey-den.html

Ракурс

Свято 29 жовтня — Всесвітній день боротьби з інсультом. Мета цього дня — привернути увагу населення до проблем, пов’язаних із судинно-мозковими захворюваннями.

Чи відомо вам, що інсульт:

можна попередити у 80% випадків;

у 30% випадків призводить до смерті;

у понад 50% випадків призводить до інвалідизації;

вбиває близько половини тих, хто його переніс, протягом наступних п’яти років.

Серцево-судинні захворювання є головною причиною всіх смертей в Україні (67%). За цим показником наша країна лишається одним із європейських лідерів.

Фактори ризику інсульту: високий артеріальний тиск, малорухливий спосіб життя, наявність шкідливих звичок (куріння і надмірне вживання алкоголю), високий рівень холестерину в крові, ожиріння і діабет. Змінивши свій спосіб життя, можна значно знизити ризик інсульту.

Також 29 жовтня відзначають День працівників служби позавідомчої охорони МВС. День ангела святкують Георгій, Євген, Іван, Кузьма, Леонтій, Олексій.

Православна церква в цей день вшановує мученика Лонгіна. Він стояв на варті біля Хреста Господнього і був свідком його страждань, смерті та воскресіння.

Історія свята

За переказами, римський воїн Гай Касій Лонгін, який мав звання сотника, входив до вартових, які охороняли місце розп’яття Христа. Під час страти кров Спасителя бризнула воїну на очі й він зцілився від катаракти, на яку страждав довгий час. З цього моменту Лонгін увірував у те, що Ісус був сином Божим, а через три дні разом з іншими воїнами став свідком воскресіння Христа.

Новонавернений християнин вирушив із проповіддю до себе на батьківщину до Каппадокії. З ним пішли й два інші воїни, які бачили воскреслого Ісуса. Однак Понтій Пілат розпорядився зловити та обезголовити подвижників.

Народні прикмети:

блідий місяць 29 жовтня — буде мороз та сніг;

яскраве зоряне небо — погода буде гарною;

листя пожовтіло й майже не опадає - морози настануть не надто скоро.

День в історії: